В рамках проведения профилактической операции, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Южное Медведково провели правовую игру с несовершеннолетними...

Сотрудники полиции УВД по СВАО провели в школах района правовую игру «Подросток и закон».В рамках проведения профилактической операции, направленной на предупреждение вовлечения подростков в преступную деятельность, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Южное Медведково совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних района провели правовую игру с несовершеннолетними, направленную на формирование правовой культуры у подростков.В игре участвовали 9 команд из числа учащихся 7-х классов, каждая команда должна была пройти несколько этапов, ответить на вопросы правового характера по предложенным ситуациям и определить какие виды юридической ответственности наступают за то или иное правонарушение.Все участники с большим энтузиазмом вовлеклись в игру, обсуждали, спорили и обосновывали свои ответы. Игра прошла очень оживленно и эмоционально и самое главное – у ребят появились новые правовые знания.Пресс-служба УВД по СВАО8(495)616-06-29