Сотрудником УВД по ЮВАО были организованы и проведены профилактические мероприятия антинаркотической направленности для учащихся общеобразовательных учреждений...

В рамках профилактической операции сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели встречи в школах округаСотрудником УВД по ЮВАО были организованы и проведены профилактические мероприятия антинаркотической направленности для учащихся общеобразовательных учреждений. Мероприятие охватило более полутора тысяч школьников – учащихся 8-11 классов, для которых оперуполномоченный ОКОН майор полиции Ирина Новичкова осветила вопросы в части, касающейся недопустимости распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, которую несут подростки и их законные представители в случаях правонарушения в данной сфере.В ГБОУ «Школа № 2121 имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина» совместно с заместителем председателя совета ОПОП № 33 района Люблино Н.Н. Зюзиным было организовано и проведено мероприятие по теме: «Меры предупреждения незаконного оборота психоактивных веществ и последствия их употребления. Повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте». А в ГБОУ «Школа № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля» для учащихся 8-9 классов проведено профилактическое мероприятие антинаркотической направленности по теме: «Умей сказать: «Нет!», «Стоп наркотикам». Мероприятия проводились и в других образовательных учреждениях округа.На каждом из проведенных мероприятий распространялись памятки, содержащие информацию о вреде наркомании, демонстрировались профилактические фильмы, сотрудником ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве были даны ответы на вопросы обучающихся.По словам Ирины Новичковой, подростки проявили неподдельный интерес к проблеме распространения наркомании среди молодежи и активно задавали интересующие их вопросы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18