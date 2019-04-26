Пассажирка трамвая, отказалась предоставить транспортную или социальную карту и, угрожала ей физической расправой...
«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Щукино задержали подозреваемую в угрозе убийством», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В отдел полиции обратился контролер наземного транспорта. По словам заявительницы, пассажирка трамвая, отказалась предоставить транспортную или социальную карту и, угрожала ей физической расправой, замахивалась в ее сторону предметом, похожим на скальпель.
В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя жительница столицы,у которой был обнаружен и изъят скальпель.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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