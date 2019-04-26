Пассажирка трамвая, отказалась предоставить транспортную или социальную карту и, угрожала ей физической расправой...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Щукино задержали подозреваемую в угрозе убийством», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции обратился контролер наземного транспорта. По словам заявительницы, пассажирка трамвая, отказалась предоставить транспортную или социальную карту и, угрожала ей физической расправой, замахивалась в ее сторону предметом, похожим на скальпель.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя жительница столицы,у которой был обнаружен и изъят скальпель.По данному факту дознанием ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56