Целью мероприятия является разъяснение информации о правовой ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также медицинских и социальных последствиях их потребления...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве в рамках комплексной оперативно-профилактической операции провели профилактическое мероприятие в ГБПОУ ДЗМ Медицинском колледже № 2.В начале мероприятия аудитории показали видеоролик «Неверный шаг». Затем перед учащимися 1 курса выступила врио начальника 4 отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Елена Соснина. Она подробно разъяснила такие понятия как «сбыт», «незаконное хранение» и «перевозка» наркотиков. А также рассказала студентам об административной ответственности, пояснив какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств или психотропных веществ.Особое внимание столичные полицейские уделили теме безопасного поведения молодежи в цифровом пространстве, так как в настоящее время интернет являются одним из основных каналов распространения наркотиков. Молодые люди активно задавали вопросы по поводу модели безопасного поведения в социальных медия. Полицейские ответили на все интересующие вопросы. В конце мероприятия были обыграны способы уклонения от сетевых манипуляторов.Студенты и педагоги отметили, что такие мероприятия очень полезны для подрастающего поколения.УНК ГУ МВД России по г. Москве