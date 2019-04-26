В рамках комплексной оперативно-профилактической операции в целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи проведено профилактическое мероприятие для обучающихся ГБОУ «Школа № 138»...

В начале мероприятия ребятам были продемонстрированы видеофильмы: «Знаки беды» и «Неверный шаг», подготовленные Телестудией ГУ МВД России по г. Москве.Затем перед присутствующими выступил старший оперуполномоченный УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Виталий Загоровский. Он рассказал учащимся 8 и 9-х классов об аспектах законодательства Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту запрещенных средств и веществ, о медицинских и социальных последствиях их употребления.Особое внимание уделено теме безопасного поведения в сети интернет, в частности, способам уклонения от сетевых манипуляторов, которые занимаются вовлечением молодежи в противоправную деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.В преддверии летних каникул ребят интересовал вопрос, связанный с подработкой: «Как не стать соучастником незаконного оборота НС и ПВ». Сотрудником полиции даны рекомендации, на что стоит обратить внимание при поступлении предложений о работе, приведены примеры возможного вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков.Ученики и учителя поблагодарили полицейского за интересное мероприятие и предложили посетить их вновь.УНК ГУ МВД России по г. Москве