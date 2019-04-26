В матче 25-го тура российской премьер-лиги Арсенал на поле домашнего стадиона в Туле разгромил московский Спартак. Тульские оружейники отправили в ворота столичной команды три безответных мяча.

В матче 25-го тура российской премьер-лиги "Арсенал" на поле домашнего стадиона в Туле разгромил московский "Спартак". Оружейники отправили в ворота столичной команды три безответных мяча.У победителей встречи голами отметились Эванс Кангва (6-я минута), Сергей Ткачев (24) и Резиуан Мирзов (37), реализовавший пенальти. Помимо этого, Мирзов записал на свой счет результативную передачу."Арсенал" довел беспроигрышную серию до восьми игр (5 побед, 3 ничьи) и с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Спартак", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на пятой строчке, имея в активе 39 очков.В следующем туре чемпионата России тульская команда 29 апреля на выезде сыграет с "Оренбургом", а "красно-белые" в тот же день на поле "Открытие Арены" в Москве примут казанский "Рубин".