Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшей из жизни актрисы. Он назвал Народную артистку СССР Элину Быстрицкую человеком многогранного таланта.

Президент России Владимир Путин выразилсоболезнования родным и близким ушедшей из жизни актрисы. Он назвалНародную артистку СССР Элину Быстрицкую человеком многогранноготаланта.Российский лидер отметил, чтознаменитость прошла через непростые испытания и всю жизнь служилаискусству. "В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова искреннейподдержки. Скончалась Элина Авраамовна Быстрицкая – великая актриса, человекредкого обаяния и многогранного таланта, который она всегда щедро дарилалюдям", – сказано в телеграмме Владимира Путина на сайте Kremlin.ru.Особенно президент отметил тот факт, что Элина Быстрицкаядостойно прошла годы Великой Отечественной войны. По его словам, актриса"стала настоящей легендой". Владимир Путин добавил, что россияне навсегдасохранят добрую память об Элине Быстрицкой.Принесло свои соболезнования в связи с кончиной актрисы и Министерствокультуры России в лице его главы Владимира Мединского. По его словам, нашастрана потеряла великую драматическую актрису, а ее талант стал целой эпохой вотечественной культуре.Напомним, умерла в возрасте 91 года. В последнее время она тяжело болела.Трагическую новость сообщили в пресс-службе Малого театра, где актриса служилас 1958 года.Народная артистка СССР сыграла в культовых советских фильмах"Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям"и многих других. В 2018-м президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.