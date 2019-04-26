Президент России Владимир Путин выразил
соболезнования родным и близким ушедшей из жизни актрисы. Он назвал
Народную артистку СССР Элину Быстрицкую человеком многогранного
таланта.
Президент России Владимир Путин выразил
соболезнования родным и близким ушедшей из жизни актрисы. Он назвал
Народную артистку СССР Элину Быстрицкую человеком многогранного
таланта.
Российский лидер отметил, что
знаменитость прошла через непростые испытания и всю жизнь служила
искусству. "В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова искренней
поддержки. Скончалась Элина Авраамовна Быстрицкая – великая актриса, человек
редкого обаяния и многогранного таланта, который она всегда щедро дарила
людям", – сказано в телеграмме Владимира Путина на сайте Kremlin.ru.
Особенно президент отметил тот факт, что Элина Быстрицкая
достойно прошла годы Великой Отечественной войны. По его словам, актриса
"стала настоящей легендой". Владимир Путин добавил, что россияне навсегда
сохранят добрую память об Элине Быстрицкой.
Принесло свои соболезнования в связи с кончиной актрисы и Министерство
культуры России в лице его главы Владимира Мединского. По его словам, наша
страна потеряла великую драматическую актрису, а ее талант стал целой эпохой в
отечественной культуре.
Напомним, умерла в возрасте 91 года. В последнее время она тяжело болела.
Трагическую новость сообщили в пресс-службе Малого театра, где актриса служила
с 1958 года.
Народная артистка СССР сыграла в культовых советских фильмах
"Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям"
и многих других. В 2018-м президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.