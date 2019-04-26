Падение из окна - является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах...

В теплое время года многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка.Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны!1. никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребенка! 2. никогда не используйте антимоскитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу! 3. никогда не оставляйте ребенка без присмотра! 4. установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!Падение из окна - является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.Наличие в доме кондиционера - закономерно снижает риск выпадения из окна, однако помните, что в доме, где есть ребенок до 11 лет - НЕПРЕМЕННО должны стоять хотя бы фиксаторы - это минимальная защита, так как ребенок может открыть окно и сам.