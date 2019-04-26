Мужчина рассказал, что ему на телефон от неизвестных поступили сообщения с требованием выплатить 5 миллионов рублей за возможность вести предпринимательскую деятельность...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по городу Москве совместно с оперативниками УВД по ЮВАО задержали подозреваемых в вымогательстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Марьино поступило сообщение о стрельбе на Белореченской улице. Потерпевший рассказал, что сел в автомобиль такси, в этот момент к иномарке подбежал неизвестный и произвел по ней два выстрела, после чего скрылся на автомобиле. Также мужчина рассказал, что до инцидента ему на телефон от неизвестных поступили сообщения с требованием выплатить 5 миллионов рублей за возможность вести предпринимательскую деятельность на одном из столичных рынков.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых на улице Теплый Стан. Ими оказались приезжие в возрасте от 21 до 31 года, двое из которых ранее судимы. По данному факту следствием СЧ УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.163 УК РФ «Вымогательство».Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18