В районе Сухой Самарки еще в марте сгорел частный дом. В огне погибли два человека — были выпившие, а собака выжила — выпрыгнула из окна. С тех пор пес охраняет руины, оставшиеся после пожара.

В районе Сухой Самарки еще 20 марта сгорел частный дом. Погибли два человека — не смогли выбраться, поскольку были пьяные.Собака успела выпрыгнуть из окна и выжила. С тех пор она живет в развалинах, оставшихся после пожара и охраняет руины от чужаков.Сердобольная соседка приходит и подкармливает пса, оставляя ему еду и воду. Предложенный корм собака съедает, однако в руки не дается и отказывается надолго покидать родные стены."Пробежится и опять домой." — рассказала женщина. По ее словам, она бы рада взять пса себе, однако тот не идет, считая своим долгом охранять сгоревший дом от всех, кто захочет на него посягнуть.