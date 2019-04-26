Полина Гагарина серьезно заболела. Известная певица попросила поклонников о помощи. Фанаты предлагают оригинальные методы лечения.

Полина Гагарина серьезно заболела. Известная певицапопросила поклонников о помощи. Фанаты предлагают оригинальные методы лечения., наконец, получила возможность отдохнуть отвыступлений. Но тут певицу подстерегала неприятность: артистка серьезнозаболела. Еще более усугубил ситуацию тот факт, что занедужила артистка прямонакануне дня рождения своей дочери.Исполнительница так расстроилась, что обратилась за помощьюк своим подписчикам. Полина Гагарина попросила их помочь ей "оздоровительнойэнергией"."Болеть на отдыхе – это супермегашит. Особенно, когдазавтра у дочки день рождения. Может, вы мне своей доброй оздоровительной энергиейпоможете?", – умоляет артистка своих подписчиков в Instagram.Однако в ответ получила несколько советовдовольно сомнительного свойства. "Если с температурой, то футболку на ночьводкой смочить, на себя натянуть и под одеяло. Быть готовым ночью поменять постельноебелье", – рекомендует специалист по народным методам борьбы с простудой.Большинство поклонников поддержали певицу. Они отметили, чтов последнее время у была слишком большая нагрузка – и пожелалией скорейшего выздоровления, передает