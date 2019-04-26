Полина Гагарина серьезно заболела. Известная певица
попросила поклонников о помощи. Фанаты предлагают оригинальные методы лечения.
Полина Гагарина серьезно заболела. Известная певица
попросила поклонников о помощи. Фанаты предлагают оригинальные методы лечения.
, наконец, получила возможность отдохнуть от
выступлений. Но тут певицу подстерегала неприятность: артистка серьезно
заболела. Еще более усугубил ситуацию тот факт, что занедужила артистка прямо
накануне дня рождения своей дочери.
Исполнительница так расстроилась, что обратилась за помощью
к своим подписчикам. Полина Гагарина попросила их помочь ей "оздоровительной
энергией".
"Болеть на отдыхе – это супермегашит. Особенно, когда
завтра у дочки день рождения. Может, вы мне своей доброй оздоровительной энергией
поможете?", – умоляет артистка своих подписчиков в Instagram.
Однако в ответ получила несколько советов
довольно сомнительного свойства. "Если с температурой, то футболку на ночь
водкой смочить, на себя натянуть и под одеяло. Быть готовым ночью поменять постельное
белье", – рекомендует специалист по народным методам борьбы с простудой.
Большинство поклонников поддержали певицу. Они отметили, что
в последнее время у была слишком большая нагрузка – и пожелали
ей скорейшего выздоровления, передает