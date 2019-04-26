Весь вечер около станции метро Новые Черемушки работали следователи и эксперты-криминалисты. Несколько часов назад там произошла перестрелка, в которой погибли два человека. Их личности уже установлены, но в интересах следствия пока не раскрываются.

Весь вечер около станции метро "Новые Черемушки" работали следователи и эксперты-криминалисты. Несколько часов назад там произошла перестрелка, в которой погибли два человека. Их личности уже установлены, но в интересах следствия пока не раскрываются.Улица Профсоюзная, дом №43. Рядом станция метро "Новые Черемушки". По периметру не менее 1000 квадратных метров натянута ленточка, территория оцеплена полицейскими. Туда никого не пускают, работает следственно-оперативная группа.Двое погибших — мужчины среднего возраста. У одного смертельное ранение в область груди, у другого — ранение в голову. По предварительным данным, они знали друг друга. Около 17 часов встретились на аллее у станции метро.Свидетели говорят, что они о чем-то беседовали, причем, на повышенных тонах. Неожиданно один из них выхватил пистолет и выстрелил в оппонента. Когда тот упал, стрелок покончил с собой. Уже через несколько минут на место происшествия прибыли следователи и криминалисты."В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений", — сообщила Оксана Пищулина, помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.Предварительно, стрелял Расул Абдуллаев. Его жертвой стал Вагиф Гумбатов. В карманах его одежды обнаружили удостоверение сотрудника одного из московских изданий. Однако оно, скорее всего, поддельное. К тому же в самом издании заявили, что человек с фамилией Гумбатов у них никогда не работал.Сейчас рассматриваются разные версии преступления. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия".Между тем, позднее стало известно, что удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное при погибшем, является поддельным. "Убитый Вагиф Гумбатов не был сотрудником The Moscow Times, а его удостоверение журналиста нашей газеты не является подлинным", — сообщил ТАСС сотрудник издания Даниил Козин.