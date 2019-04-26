Присяжные суда Нью-Йорка признали Анну Сорокину, выдававшую себя за богатую наследницу, виновной по восьми пунктам. Речь идет в том числе о хищении в особо крупном размере.

Присяжные суда Нью-Йорка признали Анну Сорокину, выдававшую себя за богатую наследницу, виновной по восьми пунктам. Речь идет в том числе о хищении в особо крупном размере.Анне Сорокиной 28 лет. В 2016 году она приехала в Соединенные Штаты Америки из Германии, куда переехала из России в 16-летнем возрасте. В США Сорокина, называя себя Анной Делви, выдавала за наследницу 60-миллионного состояния в Германии. До разоблачения, пользуясь выдуманной историей богатой наследницы, Сорокина обеспечила себе доступ в высший свет Нью-Йорка. В настоящее время она обвиняется в хищении в особо крупном размере, передает РИА Новости. По утверждениям прокуроров, Сорокина похитила 275 тысяч долларов.В случае признания виновной судья может приговорить Сорокину к лишению свободы на срок до 15 лет. Полтора года она уже провела в заключении.История Анны Сорокиной получила широкий резонанс в светской хронике в Соединенных Штатах. Журналы New York Magazine и Vanity Fair обсуждали умение Сорокиной демонстрировать богатство и власть, которых на самом деле у нее не было. Лидер индустрии развлечений онлайн-кинотеатр Netflix уже приобрел право на экранизацию истории Сорокиной.Если бы Сорокину оправдали, вероятнее всего, ее бы депортировали в Германию в связи с просроченной американской визой.