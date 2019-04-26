Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер встал на защиту вратаря команды Давида де Хеа, неудачно сыгравшего против Манчестер Сити в матче 31-го тура чемпионата Англии. Норвежский специалист сообщил, что полностью доверяет испанскому голкиперу.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер встал на защиту вратаря команды Давида де Хеа, неудачно сыгравшего против "Манчестер Сити" в матче 31-го тура чемпионата Англии. Норвежский специалист сообщил, что полностью доверяет испанскому голкиперу."Для меня он является лучшим игроком "Манчестера" за последние шесть или семь лет. Он абсолютно выдающийся вратарь. У каждого случаются сложные матчи, но Давид будет в порядке", – приводит слова Сульшера Twitter "красных дьяволов".Также он заявил, что Де Хеа проведет ближайшие три игры в стартовом составе манкунианцев. Ранее появилась информация, что в услугах 28-летнего испанца заинтересован французский "Пари Сен-Жермен".