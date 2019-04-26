54-летняя певица показала свои богатые формы, появившись на публике в полупрозрачной блузке с глубоким декольте. Снимком с мероприятия Алена Апина поделилась в Instagram.

54-летняя певица показала свои богатые формы, появившисьна публике в полупрозрачной блузке с глубоким декольте. Снимком с мероприятия АленаАпина поделилась в Instagram.Звезда 90-х поделилась фотос концерта в Санкт-Петербурге. Исполнительницы вышла на сцену в достаточносмелом наряде —черных кожаных леггинсах и полупрозрачной блузке с глубокимдекольте."На открытии клуба МОСКВАв Питере! Спасибо за фотку!" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены –прим. ред.), – подписала Алена Апина кадр. Большинство поклонников оценилиобраз певицы и отметили, что она прекрасно выглядит и находится в отличнойформе."Алена супер!!! Молодымдаст фору!!!", "Фотка огонь!!!", "Супер-женщина", "Елена, какая жеВы красивая!!! Яркая, женственная, энергичная!!! Фотка – класс!", "Вау, секси","Красотка", – написали комплименты Алене Апиной возбужденные ее роскошнымиформами россияне.Отметим,что продолжает активно выступать и заниматься творчеством. Певица отличновыглядит и не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелые снимки всоцсети.Напомним, в конце марта она снялась в одной рубашке вовремя отдыха в Испании. Фото собрало массу положительных комментариев. Впрочем, нашлись и недовольные. По их мнению, эксплуатироватьэпатаж и "обнаженку" в таком возрасте недопустимо. Самаиронически относится к негативным комментариям и благодарна за позитивныеотзывы.