54-летняя певица показала свои богатые формы, появившись
на публике в полупрозрачной блузке с глубоким декольте. Снимком с мероприятия Алена
Апина поделилась в Instagram.
54-летняя певица показала свои богатые формы, появившись
на публике в полупрозрачной блузке с глубоким декольте. Снимком с мероприятия Алена
Апина поделилась в Instagram.
Звезда 90-х поделилась фото
с концерта в Санкт-Петербурге. Исполнительницы вышла на сцену в достаточно
смелом наряде —черных кожаных леггинсах и полупрозрачной блузке с глубоким
декольте.
"На открытии клуба МОСКВА
в Питере! Спасибо за фотку!" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены –
прим. ред.), – подписала Алена Апина кадр. Большинство поклонников оценили
образ певицы и отметили, что она прекрасно выглядит и находится в отличной
форме.
"Алена супер!!! Молодым
даст фору!!!", "Фотка огонь!!!", "Супер-женщина", "Елена, какая же
Вы красивая!!! Яркая, женственная, энергичная!!! Фотка – класс!", "Вау, секси",
"Красотка", – написали комплименты Алене Апиной возбужденные ее роскошными
формами россияне.
Отметим,
что продолжает активно выступать и заниматься творчеством. Певица отлично
выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелые снимки в
соцсети.
Напомним, в конце марта она снялась в одной рубашке во
время отдыха в Испании. Фото собрало массу положительных комментариев. Впрочем, нашлись и недовольные. По их мнению, эксплуатировать
эпатаж и "обнаженку" в таком возрасте недопустимо. Сама
иронически относится к негативным комментариям и благодарна за позитивные
отзывы.