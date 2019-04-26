Поехать за границу на майские праздники не смогут три миллиона должников. Как рассказали в Федеральной службе судебных приставов, под запрет попадают те, кто не оплатил кредиты, налоги, алименты, дорожные штрафы и услуги ЖКХ.

Поехать за границу на майские праздники не смогут три миллиона должников. Как рассказали в Федеральной службе судебных приставов, под запрет попадают те, кто не оплатил кредиты, налоги, алименты, дорожные штрафы и услуги ЖКХ.Отмечается, что незвездными чаще всего становятся клиенты банков, сообщает телеканал "Россия 24". Об ограничении выезда можно заранее узнать на портале Госуслуг, либо обратиться в службу судебных приставов. Задолженность не должна превышать десяти тысяч рублей.