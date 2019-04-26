В США продадут с аукциона казуара – огромную птицу, которая убила своего хозяина. Трагедия произошла, когда 75-летний фермер вошел в вольер покормить экзотическую птицу, но споткнулся и упал. В этот момент казуар нанес мужчине своими острыми огромными когтями удар, который оказался смертельным.

В США решено продать с аукциона казуара – огромную птицу, которая убила своего фермера. Трагедия произошла еще в середине апреля: казуар напал на 75-летнего фермера из Флориды Марвина Ахоса, когда тот вошел в вольер покормить экзотическую птицу.Фермер споткнулся, упал, и казуар нанес удар мужчине своими острыми огромными когтями.Мужчину госпитализировали, но спасти его медики не смогли – фермер умер в больнице.Теперь не только этого казуара, но и других экзотических птиц продадут с аукциона, который состоится 27 апреля, передает РИА Новости.Казуары — нелетающие птицы, которые могут развивают скорость около 50 километров в час. Они внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые опасные птицы в мире: своими мощными ногами они способны наносить смертельные удары, а их когти вырастают до десяти сантиметров в длину.Взрослые казуары вырастают до двух метров и весят до 60 килограммов.