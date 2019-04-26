ля рассмотрения заявки на кредит клиенту достаточно предоставить два документа

ля рассмотрения заявки на кредит клиенту достаточно предоставить два документаБанк УРАЛСИБ улучшил автокредитования, увеличив максимальную сумму по автокредитам до 5 млн рублей.В зависимости от типа автомобиля (новый или с пробегом) и его марки размер кредита составит:До 1,5 млн рублей – при покупке нового автомобиля российских или китайских марок, или автомобиля с пробегом китайских марок.До 3 млн рублей – при покупке иномарки с пробегом (кроме китайских марок);До 5 млн рублей – при покупке новой иномарки (кроме китайских марок).Требования к пакету документов не изменились. Для рассмотрения заявки на кредит клиенту достаточно предоставить два документа: паспорт гражданина РФ и дополнительный документ, удостоверяющий личность.Узнать подробности и получить консультацию по вопросам автокредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57, а также .