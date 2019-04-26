Репетиция лета в Москве продлится вплоть до воскресенья. Пока в городе - комфортные плюс 23. В субботу также тепло и солнечно, а значит, самое время для прогулок - тем более, что весь город превратился в большую праздничную площадку. Арт-объекты из растений, гигантские пасхальные яйца, концерты и мастер-классы: все это - фестиваль Пасхальный дар.

Репетиция лета в Москве продлится вплоть до воскресенья. Пока в городе — комфортные плюс 23. В субботу также тепло и солнечно, а значит, самое время для прогулок — тем более, что весь город превратился в большую праздничную площадку. Арт-объекты из растений, гигантские пасхальные яйца, концерты и мастер-классы: все это — фестиваль "Пасхальный дар".Прогулки по весеннему лесу — не это ли сейчас лучшее времяпрепровождение? Тем более, если лес такой, как здесь — пасхальный на площади Революции. Чтобы найти тут для себя что-то полезное и интересное, долго бродить не придется. На площадке работает ярмарка, проходят мастер-классы и концерты.Каждый день с 12 до трех часов дня — бесплатные уроки по художественной росписи яиц, а вечером — спектакли. Но самое веселье — на Тверской площади: там с утра до вечера — музыка, танцы и пасхальные игры. В павильонах работают цветочные гостиные, где можно научиться плести венки и браслеты из самых разных растений.А в Климентовском переулке можно познать русское искусство золотого шитья: на этой площадке открылась златошвейная мастерская. Там можно не только понаблюдать за работой художников, но и попробовать сделать что-то своими руками.Если в вас живет любовь к кулинарии — приходите на бульвар Дмитрия Донского. Там пекут пасхальные куличи, вкуснейшие шоколадные кексы и готовят творожную пасху по необычному рецепту.На Ореховом бульваре заработал большой столярный цех по производству деревянных игрушек и подставок под пасхальные яйца. И туда очень нужны помощники — приглашают всех желающих. Все поделки можно будет забрать домой. А во время перерыва обязательно разомнитесь и поиграйте в необычную игру — тетербол.Фестиваль в этом году впервые проходит также на территории храмов. Самая насыщенная программа — в это воскресенье. Возле стен Высоко-Петровского монастыря, что на Трубной, развернется масштабное пасхальное гуляние: роспись двухметровых пасхальных яиц, концерт колокольного звона и экскурсия по монастырю. А в Храме Илии-пророка в Черкизове в этот же день — праздничный концерт. Там выступит мужской хор Николо-Угрешского монастыря, начало — в 11.Если не успеете в эти выходные все обойти, посмотреть и попробовать, время еще будет. После Пасхи наступает Светлая Седмица, поэтому фестиваль работает еще и всю следующую неделю.