УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кусковой Елены Викторовны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кусковой Елены Викторовны, 1988 года рождения, которая 22 апреля 2019 года ушла из дома в поселке Киевский и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30 лет, славянской внешности, рост 160см., плотного телосложения, глаза карие, волосы черные прямые до плеч.Была одета: желтая жилетка, зеленый свитер, белые джинсы, розовые кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79