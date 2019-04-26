Генеральный директор Телеканала 360 Вячеслав Духин решил оставить свой пост. Исполнять его обязанности будет главный редактор канала Алексей Каклюгин.

Генеральный директор "Телеканала 360" Вячеслав Духин решил оставить свой пост. Исполнять его обязанности будет главный редактор канала Алексей Каклюгин.Как рассказал ТАСС Вячеслав Духин, решение об уходе связано с переходом на другую работу — он станет заместителем директора по информационной политике ППК "Российский экологический оператор". Кандидатура Духина была одобрена во время заседания наблюдательного совета компании под председательством заместителя главы правительства РФ Алексея Гордеева.Вячеслав Духин руководил "Телеканалом 360" (до ребрендинга — телеканал "Подмосковье") с 2013 года. Аудитория канала в России составляет около 30 миллионов человек.