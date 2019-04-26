Нарушения выявили во время проведения плановой проверки

Нарушения выявили во время проведения плановой проверкиРегиональный Россельхознадзор изъял из оборота 1368 килограмм просроченной продукции. Сюда вошли овсяные хлопья «Геркулес» (1015 килограмм) и манная крупа марки «М» (353 килограмм).Нарушения выявили во время проведения плановой проверки за соблюдением требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Общество, которое хотело реализовать просроченную продукцию в госучреждение, работает в Александрове.Образцы круп взяли для проведения лабораторных исследований на соответствие ГОСТу. После проведенных исследований выяснилось, что манка не соответствует требованиям нормативных документов по органолептическим показателям и по показателям качества, а в геркулесе повышена влажность и кислотность.Продукцию, способную представлять опасность для здоровья человека, вернули поставщику.