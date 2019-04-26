Новый визовый кодекс, согласованный Европейским парламентом и ожидающий окончательного утверждения Советом Европейского союза, позволит добросовестным туристам, которые не нарушали условия предоставления краткосрочных шенгенских виз, претендовать на получение долгосрочных многократных виз на срок до пяти лет.

Новый визовый кодекс, согласованный Европейским парламентом и ожидающий окончательного утверждения Советом Европейского союза, позволит добросовестным туристам, которые не нарушали условия предоставления краткосрочных шенгенских виз, претендовать на получение долгосрочных многократных виз на срок до пяти лет.В 2018 года Евросоюз обсуждал поправки в визовые правила, которые должны затронуть туристов из более чем 100 стран, напоминает РИА Новости. В апреле эти изменения были согласованы Европейским парламентом, осталось лишь формальное утверждение Советом Евросоюза, после чего они будут опубликованы и вступят в силу через шесть месяцев. По словам чиновников, данные изменения предусматривают лучшие условия для добросовестных туристов.Внедрение подхода к выдаче многократных виз постоянным путешественникам с хорошей визовой историей на постепенно увеличивающийся срок от 1 до 5 лет станет одним из главных удобств для туристов.Как уточняется, многократные въездные визы с длительным сроком действия (максимум на пять лет) могут быть выданы лицам, которые выполняют условия въезда и использовали законным образом краткосрочные визы, выданные ранее.Это означает "чистую" историю в базах данных и отсутствие нарушений заявителем условий предыдущих виз (по срокам и целям). Реформа визовой системы предусматривает создание общего хранилища идентификационных данных, а также ужесточение процедур проверок по всем базам данных в привязке к конкретным лицам. В отношении иностранцев вся информация о запрете на въезд будет вноситься в шенгенскую информационную систему. Также реформа направлена на обеспечение совместимости баз данных Европейского союза в сфере безопасности, миграции и управления границами.Новый визовый кодекс предусматривает возможность заполнения бланков заявлений в электронной форме, если соответствующее государство-участник предоставит такую возможность. Также бланки заявлений могут подписываться в электронной форме, если соответствующее государство разрешит это делать.