Целью операции являются предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность...

Целью операции являются предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления и ответственности за употребление наркотических средств.В мероприятии приняли участие дети Центра поддержки семьи и детства, ученики ГБОУ «Школа 1210» города Москвы, сотрудник Центра профилактики зависимого поведения Светлана Королева, секретарь Общественного совета при УВД по СЗАО Георгий Волков, заместитель ЦКС УВД по СЗАО Александра Каральчук и сотрудник ЦКС со служебной собакой Шкодой.Ребятам рассказали о вреде употребления наркотических средств, об ответственности несовершеннолетних за приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств. В конце мероприятия школьники увидели, как проходит дрессировка служебной собаки. Сотрудники ЦКС УВД по СЗАО ответили на все многочисленные вопросы ребят, а потом еще и показали, как Шкода находит спрятанные имитаторы наркотических веществ.Мероприятие прошло в дружеской обстановке, ребята показали участникам мероприятия плакаты в технике коллаж «Жизнь прекрасна», сделанные собственноручно.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56