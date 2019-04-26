Социологический опрос показал, что опасения по поводу последствий изменения климата повлияли на уровень поддержки жителями Финляндии ядерной энергетики. Результаты исследования обновили исторический рекорд.

Социологический опрос показал, что опасения по поводу последствий изменения климата повлияли на уровень поддержки жителями Финляндии ядерной энергетики. Результаты исследования обновили исторический рекорд.Опрос, проведенный по заказу объединения финскихэнергокомпаний Energiateollisuus ry ("Энергиатеоллисуус рю"),показал, что 49% финнов положительно относятся к использованию атомной энергиидля производства электричества. Всего лишь год назад этот показатель составлял41%. При этом об отрицательном отношении заявили лишь 15% респондентов, впрошлом году – 22%.Важно отметить, что еще в 2003-м практически равное числожителей Суоми позитивно и негативно относились к ядерной энергетике: 35% и 32%соответственно. В организации подчеркнули, что поддержка использования атома вэтом году оказалась на самом высоком уровне за все время проведения подобныхисследований – с 1983 года.Результаты прокомментировал начальник производственногодепартамента "Energiateollisuus" Яри Костама. "Отношение катомной энергии уже давно менялось в положительную сторону. Полученный сейчасрезультат указывает на то, что эта тенденция ещё больше укрепилась", -заявил он.Более того, впервые парламентские партии в большинстве своемвыступают в поддержку использования ядерной энергетики. Больше всегосторонников атома в национальной коалиционной партии – 70%. Есть поддержка и состороны "зеленых": 32% выступают "за" и лишь 28% – "против".В компании Energiateollisuus отметили, что причин дляизменения общественного мнения много. В частности, на это повлиял докладмежправительственной группы экспертов по изменению климата. Специалистызаявили, что ограничение рост температуры на планете на 1,5 градуса являетсянеотложным делом, хотя в Парижском соглашении по климату от 2015 года былуказан другой показатель – 2 градуса.Кроме того, текст документа гласит, что атомная энергияиграет значительную роль в сдерживании климатических изменений. В стране наатомную генерацию приходится около 32% производства электроэнергии: на этоработают два энергоблока АЭС "Ловииса" и два энергоблока АЭС "Олкилуото", рядомс которыми планируется введение в эксплуатацию третьего. Ведется подготовка кстроительству российско-финской АЭС "Ханхикиви-1".Отмечается, что в последние несколько лет период настоящейснежной зимы в Финляндии становится все короче. Морозы во многих частях страныприходят даже не в декабре, а снег временами выпадает только в январе.Ученые обнаружили, что всему виной потепление климата, и вФинляндии этот процесс происходит почти в два раза быстрее, чем в другихуголках планеты. Указывают на это и другие признаки, например, снижениечисленности характерных для тундры животных и увеличение числа ураганов и бурь.