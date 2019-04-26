В сочинских горах откроют самый длинный и высотный зиплайн в России. Аттракцион будет располагаться на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, а его длина составит более километра. Специально для создания мегазиплайна привезли оборудование из Австрии.

В сочинских горах откроют самый длинный и высотный зиплайн в России. Аттракцион будет располагаться на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, а его длина составит более километра. Специально для создания мегазиплайна привезли оборудование из Австрии. Оно установлено на самых знаменитых в мире аттракционах, например, в дубайском XLine Dubai Marina.Начальной точкой парного зиплайна станет вершина Черной Пирамиды в хребте Аибга на высоте 2 тысячи 300 метров. Финиш расположится на высоте 2 тысячи 180 метров, возле верхней станции канатной дороги "Вершина". Скорость спуска на аттракционе составит до 80 километров в час. Пролетая над горной долиной, все желающие смогут насладиться красивейшей панорамой Кавказского хребта, передают "Вести Сочи".