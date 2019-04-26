Обнаружив ключи в замке зажигания чужого автомобиля, фигурант угнал транспортное средство.

Отделом дознания МО МВД России «Кровский» возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается неправомерном завладении автомобилем.Установлено, что 20 апреля текущего года подозреваемый, обнаружив ключ в замке зажигания в припаркованном на одной из улиц Коврова автомобиле «ВАЗ», сел за руль и уехал с места парковки. Через некоторое время колесо транспортного средства было пробито и злоумышленник, оставив авто, скрылся.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, провели комплекс специальных мероприятий, в том числе собрали следы, которые оставил злоумышленник. В результате личность фигуранта была установлена.Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Свою вину в содеянном он признал, пояснив, что планировал покататься на автомобиле.Санкцией части 1 статьи 166 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.