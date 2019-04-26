Картина о том, как жили и выживали в блокадном Ленинграде, тронула юных зрителей до глубины души...

25 апреля в Культурном центре столичного главка Владимир Потапов, режиссёр и автор фильма, представил свою работу учащимся ведомственных учебных заведений. На показе картины присутствовали 400 будущих полицейских.«Патриотическое воспитание играет большую роль в становлении молодого поколения. Мы пригласили молодых людей чтобы вместе посмотреть хороший и честный фильм про военные годы», -отметил начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко.Картина о том, как жили и выживали в блокадном Ленинграде, тронула юных зрителей до глубины души.Судьба трехлетнего Мити, которого спасает совсем юная девочка-подросток, не могла никого оставить равнодушным,некоторые зрители тайком украдкой вытирали слезы. «Я стараюсь быть честным, никогда не искажаю историю. Пытаюсь показать войну именно такой, какая она была», -отметил создатель кинофильма «Крик тишины», член Союза Кинематографистов России Владимир Потапов. Юные зрители высоко оценили фильм и отблагодарили овациями его автора.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве