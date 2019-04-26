Изображения с камер транслируются в режиме онлайн в диспетчерскую службу лесного департамента

Изображения с камер транслируются в режиме онлайн в диспетчерскую службу лесного департаментаДепартамент лесного хозяйства администрации Владимирской области начал устанавливать камеры видеонаблюдения в лесах. Их оборудуют на вышках операторов сотовой связи. Системы помогут оперативно замечать природные пожары, пока они не распространились на большую площадьКак пояснил директор лесного департамента Иван Петухов, в первую очередь видеокамеры появятся в наиболее горимых районах. Уже смонтировали 6 устройств в Гусь-Хрустальном районе недалеко от села Григорьево, посёлка Иванищи и деревни Першково. Затем камеры установят в Ковровском, Меленковском и Собинском районах. Всего в нашем регионе будет работать 30 таких камер видеонаблюдения.Изображения с камер транслируются в режиме онлайн в диспетчерскую службу лесного департамента.