Власти мексиканской столицы обсуждают возможность запрета холодного пива и других слабоалкогольных напитков в магазинах. Чиновники считают, что такие меры должны снизить уровень уличной преступности.

Власти мексиканской столицы обсуждают возможность запрета холодного пива и других слабоалкогольных напитков в магазинах. Чиновники считают, что такие меры должны снизить уровень уличной преступности, сообщает Insider.Представители мэрии Мехико рассматривают закон, при котором пиво и другой алкоголь крепостью до 7 процентов должен храниться при температуре окружающей среды.Местные в шоке – с учетом климата, пить такое пиво будет непросто.Авторы законопроекта считают, что запрет на продажу холодного пива очистит город от дешевых пивных, которые находятся неблагополучных районах и способствуют развитию уличной преступности.Граждане страны отмечают, что запрет на продажу холодного алкоголя, скорее всего, не решит проблему безопасности на улицах."Вы хотите, чтобы люди меньше пили? Тогда повысьте налог на продажу спиртного", — отмечают мексиканцы.