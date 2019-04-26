В этом году в Казани пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Сегодня, в преддверии состязаний, в Москве состоялся прием чрезвычайных и полномочных послов.

В этом году в Казани пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Сегодня, в преддверии состязаний, в Москве состоялся прием чрезвычайных и полномочных послов.Как планируется, в чемпионате WorldSkills примут участие свыше полутора тысяч конкурсантов из более чем 60 стран.Послов же пригласят к участию в деловой программе, передает телеканал "Россия 24".