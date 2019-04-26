Переработки могли способствовать совершению аварий

Переработки могли способствовать совершению аварийМуромская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения автотранспортными предприятиями.Специалисты ведомства выяснили, что водители ООО «Муром-Экспресс» и ИП Белянцева С.В., обслуживающие значительную часть автобусных маршрутов Мурома, регулярно нарушали режим работы, допускали переработки, в отдельных случаях до 30 часов в месяц.Это нарушает трудовые права водителей. Кроме того, переработки могли способствовать совершению аварий, причинению вреда жизни и здоровью пассажиров и других участников дорожного движения.Виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь в Муроме будут строго следить за графиком работы водителей.