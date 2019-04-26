Лихача инспекторы заметили поздним вечером 24 апреля, требование остановиться он проигнорировал, попытавшись оторваться от стражей порядка. По пути 20-летний житель Дивеевского района по меньшей мере 13 раз нарушил правила дорожного движения и в конце концов врезался в попутную машину.

В Нижнем Новгороде подвыпивший водитель без прав после недолгой погони спрятался от полицейских в багажнике отечественной "десятки" с накладными номерами. Задержание нарушителя сняли на видео.Лихача инспекторы заметили поздним вечером 24 апреля на углу Кузбасской улицы и Московского шоссе, требование остановиться он проигнорировал, попытавшись оторваться от стражей порядка. По пути 20-летний житель Дивеевского района по меньшей мере 13 раз нарушил правила дорожного движения и в конце концов врезался в попутную машину на улицу Коминтерна.ВАЗ остановился, а его водитель решил не убегать, а спрятаться от инспекторов в багажнике, куда он и перебрался из салона. Убедить служителей закона в том, что автомобиль двигался самостоятельно, ему не удалось, так что вскоре он уже объяснялся в отделении.Прав, как выяснилось, молодой человек не получал, от медосвидетельствования отказался, на машине были накладные номера. Всего на него составили 13 административных протоколов, по одному из которых он уже получил 15 суток ареста.