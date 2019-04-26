Чудовищный случай произошел 22 апреля в дачном домике на территории СНТ Птицевод. К бабушке с дедушкой малыша привела 21-летняя мама, а сама отправилась на работу. Вечером женщина лежала со спящим внуком на диване перед телевизором, когда в комнату вломился ее пьяный супруг.

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.Чудовищный случай произошел 22 апреля в дачном домике на территории СНТ "Птицевод". К бабушке с дедушкой малыша привела 21-летняя мама, а сама отправилась на работу. Вечером женщина лежала со спящим внуком на диване перед телевизором, когда в комнату вломился ее пьяный супруг. Жену он вытолкал на улицу, запер дверь и, схватив ребенка за ноги, затолкал его в печь.На помощь пришла подруга старшей дочери четы: она пролезла в окно и вытащила мальчика из огня. В это время 53-летний дед бегал по дому и кричал, что маленького чертика надо сжечь.На дачу врачи скорой помощи домчались за 15 минут. "Там ужасная дорога, запутанная. Мы ехали и буквально сносили заборы на своем пути. Каждая секунда была на счету. Нужно отдать должное водителю скорой помощи: он не испугался, зная, что машина будет разбита. Машину, конечно, разбили — теперь будем ремонтировать", — рассказал NGS55.ru главврач омской станции скорой помощи.Усилия врачей оказались тщетны — после трех с половиной дней в реанимации мальчик, получивший ожоги половины тела, скончался."В последние дни ему проводили противошоковую терапию. Пытались стабилизировать его состояние", — рассказали в областном минздраве.По данным следствия, семья состояла на учёте как неблагополучная, однако пять лет назад была с него снята. Подозреваемого в убийстве дедушку взяли под стражу.