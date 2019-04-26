В Орехово-Зуеве задержали троих полицейских, которые, по данным следствия, до смерти избили отца чемпиона мира по боям без правил Магомеда Юнусилау. Оперативники в штатском отдыхали после рабочего дня. По словам очевидцев, компании не понравилось, как Сулли Юнусилау общался со своим знакомым.

В Орехово-Зуеве задержали троих полицейских, которые, по данным следствия, до смерти избили отца чемпиона мира по боям без правил Магомеда Юнусилау. Все произошло поздно вечером на улице Гагарина.Оперативники в штатском отдыхали после рабочего дня. По словам очевидцев, компании не понравилось, как Сулли Юнусилау общался со своим знакомым. Они решили вмешаться, и через какое-то время началось избиение.Пытаясь спастись, Сулли забежал в ближайшую аптеку, но его буквально выволокли на улицу. Это зафиксировали камеры наблюдения. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице."Судом в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении его соучастников — в виде домашнего ареста. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, планируется назначение психиатрической и генетической", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.С очевидцами этой истории сейчас общается корреспондент "Вестей" Александр Карпов. Все подробности — в вечернем выпуске "Вестей в 20:00".