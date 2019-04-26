Совместно с общественным советом стражи порядка организовали конкурс плакатов, провели дискуссию на тему коррупции и продемонстрировали социальные ролики.

В культурно-досуговом центре города Костерево сотрудники полиции провели для старшеклассников интеллектуально-познавательный классный час на тему: «Мы против коррупции!».Инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Оксана Палихова и член Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району Александр Иванович Мольков рассказали представителям подрастающего поколения о самом понятии «коррупция», об ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности.Школьники подошли к мероприятию творчески, нарисовав плакаты на антикоррупционные темы. Инспектор по делам несовершеннолетних провела с учащимися сказку-игру, в ходе которой развернулась оживленная дискуссия. Ребята принимали решения, предлагая героям выбрать правомерные действия. В завершение встречи учащиеся посмотрели несколько социальных роликов, направленных на формирование неприязни к коррупции и закрепление модели правового поведения.Проведение мероприятий такого формата призвано повысить правовую грамотность подростков и воспитать у подрастающего поколения чувство нетерпимости к коррупционным проявлениям в обществе.