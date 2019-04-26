Жители Донбасса, которые получат российское гражданство, будут получать российские пенсии, только если переедут в нашу страну. Такое разъяснение дали в Пенсионном фонде.

Жители Донбасса, которые получат российское гражданство, будут получать российские пенсии, только если переедут в нашу страну. Такое разъяснение дали в Пенсионном фонде. Как пояснили в пресс-службе ведомства, между Россией и Украиной с 1992 года действует соглашение, согласно которому пенсии назначает та страна, где постоянно живёт человек — вне зависимости от того, какой у него паспорт."Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются, — приводит разъяснения ПФР телеканал "Россия 24". — При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны".В Пенсионном фонде подчеркнули, что пенсии для жителей ДНР и ЛНР, которые приедут в Россию, будут начисляться в общем порядке. На сайте фонда есть перечень документов, который необходимо предоставить для получения пенсии. ПФР будет устанавливать стаж и размер заработка гражданина, в том числе посылая запросы на Украину.Ранее Владимир Путин накануне подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей некоторых районов Донбасса. Это решение было принято исключительно из гуманитарных соображений. Однако действия Кремля получили осуждение действующего президента Украины Петра Порошенко и избранного главы Владимира Зеленского, передает РИА Новости.