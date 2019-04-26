26.04.2019

2019-04-26 17:10:41

В Подмосковье поезд насмерть сбил женщину

В пятницу, 26 апреля, около железнодорожной станции Сергиев Посад поезд сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.



Согласно предварительной информации, женщина пыталась перейти железные пути перед идущим поездом. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства ЧП выясняются, передает