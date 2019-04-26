В самом крупном городе американского штата Айдахо Босе за 200 долларов за ночь можно пожить в гигантской картофелине. Она сделана из стекла и бетона, в огромном клубне есть все удобства и отопление.

В самом крупном городе американского штата Айдахо Босе за 200 долларов за ночь можно пожить в гигантской картофелине. Она сделана из стекла и бетона, в огромном клубне есть все удобства и отопление, сообщает USA Today.Картофель носит статус "официального овоща" Айдахо. Свою первую гигантскую картофелину владельцы бетонного клубня изготовили в 2012 году и возили ее по разным штатам страны, рекламируя, собственно, картошку из Айдахо.Своеобразное турне должно было продлиться год, но в итоге затянулось на семь. Вернувшись из долгого путешествия, владельцы картошки решили развивать эту идею и построили Big Idaho Potato Hotel.Его высота составляет 3,5 метра, длина — 8,5 метра, ширина — 3,6 метра. В картофелине можно остановиться вдвоем, арендовав через сервис Airbnb.