Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублейВ середине апреля в полицию в Судогодском районе поступило сообщение от местного жителя. Из его гаража украли мотор от лодки. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 68-летнийсудогодец.Мужчина, проходя мимо, увидел, что дверь помещения не заперли. Заглянув внутрь, он увидел мотор от лодки и, пользуясь тем, что внутри никого нет, своровал имущество, которое потом продал.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за кражу. Похищенное имущество изъяли.