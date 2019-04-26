Артист театра имени Евгения Вахтангова Василий Лановой стал Героем труда. Указ о присвоении ему этого звания и Золотой звезды подписал президент России Владимир Путин. Так отмечены особые трудовые заслуги 85-летнего актера перед государством и народом.

Артист театра имени Евгения Вахтангова Василий Лановой стал Героем труда. Указ о присвоении ему этого звания и Золотой звезды подписал президент России Владимир Путин. Так отмечены особые трудовые заслуги 85-летнего актера перед государством и народом.Звание Героя труда России присваивается за выдающиеся достижения в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, за вклад в социально-экономическое развитие страны, в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей. Этим же указом Путин присвоил звание Героя труда главе направления промвооружения и такелажа акционерного общества "Южморрыбфлот" Сергею Антонову, писателю Исхаку Машбашеву, советнику генерального директора публичного акционерного общества "Завод "Красное Сормово" Николаю Жаркову и дежурному по сортировочной горке желдорстанции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением РЖД Ольге Бочкаревой.