Подписание Владимиром Путиным указа, который упрощает получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республики, вызвала бурную реакцию на Украине. В Незалежной уже выдвинули множество теорий разной степени абсурдности, несмотря на то что российский президент максимально доходчиво объяснил свое решение.

Подписание Владимиром Путиным указа, который упрощает получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республики, вызвала бурную реакцию на Украине. В Незалежной уже выдвинули множество теорий разной степени абсурдности, несмотря на то что российский президент максимально доходчиво объяснил свое решение.Украинские эксперты считают, что победа Зеленского на выборах президента завела Путина в тупик. По мнению политика Ольги Курносовой, российский главнокомандующий расшатывает ситуацию в соседней стране."Понятно, почему именно сейчас – советники Путина, как обычно, его неправильно информировали. Он был уверен, что Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы, а Зеленский их выиграл. Кремль в замешательстве...", – заявила Курносова. Политолог добавила, что решение Путина нельзя считать попыткой усадить Зеленского за стол переговоров.Стоит отметить, что в сложившаяся ситуация является тупиковой скорее для украиснкой стороны. В штабе Владимира Зеленского на решение Владимира Путина отреагировали нервно.Избранный глава Украины должен понимать: украинские войска, если вновь решат обстреливать Донбасс, направят агрессию уже не на соотечественников, а на россиян. Что бывает в таких случаях, можно спросить у Михаила Саакашвили – бывший грузинский лидер как раз намерен вернуться в Незалежную.Напомним, что на Украине состоялись президентские выборы, на которых актер Владимир Зеленский получил более 73% голосов. Избранный глава государства формирует свою команду. О встрече с российским лидером Владимиром Путиным речи пока нет.