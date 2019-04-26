Не планируют отмечать праздник 18% опрошенных

Почти половина россиян (48%) будут готовить куличи и красить яйца к Пасхе, которую Русская православная церковь отмечает в этом году 28 апреля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."48% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 21% - освящать их в церкви", - говорится в сообщении. Годом ранее о своем намерении готовить пасхальные блюда сообщили 59% респондентов.Согласно результатам опроса, 44% россиян планируют в Пасху отправиться в гости или принимать гостей у себя дома, ко всенощной в пасхальную ночь пойдут 11% опрошенных. Не планируют отмечать праздник 18% респондентов - среди жителей России в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель составляет 35%.Отмечается, что 50% россиян считают, что в Пасху празднуют Воскресение Христа, 6% жителей РФ убеждены, что в этот день отмечается день рождения Христа, 4% опрошенных назвали Пасху великим христианским праздником, еще 4% сообщили, что в этот день поминают усопших."77% назвали дату [празднования Пасхи] правильно. Лучше других осведомлены православные (85%), однако и среди неверующих большинству респондентов эта дата известна (61%)", - уточняется в сообщении.Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 24 апреля 2019 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. В опросе принимали участие россияне старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.