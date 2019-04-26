Совет директоров хоккейного клуба Динамо (Москва) утвердил в должности главного тренера команды Владимира Крикунова. Срок соглашения с ним рассчитан на один сезон. В то же время руководство бело-голубых решило не предлагать контракты помощникам Крикунова по тренерскому штабу.

Совет директоров хоккейного клуба "Динамо" (Москва) утвердил в должности главного тренера команды Владимира Крикунова. Срок соглашения с ним рассчитан на один сезон. В то же время руководство бело-голубых решило не предлагать контракты помощникам Крикунова по тренерскому штабу.По информации РИА Новости, тренерский штаб столичного клуба покинули Владимир Воробьев, Виталий Еремеев, Олег Ореховский, Александр Степанов и Иван Скобрев.Напомним, что ранее своего поста лишился генеральный директор динамовцев Валерий Шанцев. Изменения в руководстве и тренерском штабе бело-голубых произошли в связи с передачей прав на выступление в сезоне-2019/20 в КХЛ новому юридическому лицу – АНО ХК "Динамо-Москва".