Руководитель фракции ЛДПР посетит регион с рабочим визитом

Руководитель фракции ЛДПР посетит регион с рабочим визитомВладимирскую область с рабочим визитом посетит руководитель фракции ЛДПР в ГосДуме Владимир Жириновский. Он прибудет 27 апреля вместе с другими членами партии на специальном либерально-демократическом поезде.Вместе с Губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным руководитель фракции ЛДПР проведет встречи с избирателями на железнодорожных станциях и вокзалахв Костерево в 11:25,в Камешково в 13:20,в Коврове в 13:55,в Боголюбово в 15:48,во Владимире в 16:15в Петушках в 18:35.