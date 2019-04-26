На кухне своей квартиры он нанёс супруге множественные удары по голове и телу

На кухне своей квартиры он нанёс супруге множественные удары по голове и телуЛенинский районный суд города Владимира вынес приговор 47-летнему местному жителю. Его признали виновным в причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека.В конце октября прошлого года мужчина на кухне своей квартиры нанёс жене множественные удары по голове и другим частям тела. Женщина скончалась на месте происшествия.По словам мужчины, на преступление его спровоцировала супруга. Ее поведение выходило за пределы норм морали и нравственности. Она злоупотребляла алкоголем, не принимала участие в воспитании сына. Кроме того, у мужа имелись основания для ревности.Подсудимый активно способствовал расследованию преступления. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии строгого режима.