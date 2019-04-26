После длительной комы девушку заново учили дышать, ходить и двигаться

После длительной комы девушку заново учили дышать, ходить и двигатьсяМолодая девушка из Вязниковского района заболела тяжёлой формой пневмонии, вызванной гриппом. У пациентки отказали лёгкие. Консилиум докторов Областной клинической больницы принял решение о подключении к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).В ходе этой процедуры кровь забирается из вены, насыщается кислородом, а затем возвращается в организм человека. Этот современный и уникальный для 33-гой региона метод реанимации внедрили в начале 2018 года после приобретения аппарата ЭКМО за счёт средств бюджета области.Основная тяжесть реанимационных мероприятий легла на плечи заведующего отделением анестезиологии-реанимации ОКБ Дениса Потапова и его коллег – анестезиологов-реаниматологов Дмитрия Рыбкина, Павла Парфенова, Игоря Таранина, а также на других специалистов больницы.«Проведение реанимации с использованием аппарата ЭКМО требует высочайшего профессионализма и огромных усилий со стороны медперсонала, – объяснил Денис Потапов. – Женщина была в медикаментозной коме. Медики не отходили от неё буквально ни на минуту. В критические моменты лабораторные исследования проводили каждые 30 минут».Владимирские медики боролись за жизнь девушки около месяца и смогли победить столь опасную болезнь.Из реанимации больную перевели в пульмонологическое отделение для прохождения курса лёгочной реабилитации. После длительной комы и аппаратного дыхания девушку заново учили дышать, ходить и двигаться.На прошлой неделе её выписали домой. Состояние здоровья девушки больше не вызывает серьёзных опасений у врачей. Это результат высокого профессионализма специалистов ОКБ и внедрения новейших достижений медицины.