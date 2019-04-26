В Вологодской области заменят все школьные автобусы, которые уже выработали свой ресурс. Полностью обновить автопарк региональные власти планируют за три года.

В Вологодской области заменят все школьные автобусы, которые уже выработали свой ресурс. Полностью обновить автопарк региональные власти планируют за три года.Первая партия уже отправлена в сельские образовательные учреждения. Это 48 современных машин, передает телеканал "Россия 24". Все они оборудованы тахографом, системой "Глонасс" и проблесковыми маячками.