В пятницу в охваченном пожарами Забайкалье вновь прогнозируют сильный ветер. Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву. Ущерб от стихии оценивается уже в миллиард рублей. Также стали известны размеры компенсаций, которые получат пострадавшие. Кто может претендовать на выплаты?

В пятницу в охваченном пожарами Забайкалье вновь прогнозируют сильный ветер. Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву. Ущерб от стихии оценивается уже в миллиард рублей. Также стали известны размеры компенсаций, которые получат пострадавшие. Кто может претендовать на выплаты?Каждую весну в российские регионы приходит одна и та же беда — пожары. В Забайкалье они случаются практически ежегодно. Ущерб, нанесенный в этот раз, уже оценивается властями в миллиард рублей. И сумма, очевидно, еще не окончательная.Львиная доля ущерба приходится на сельское хозяйство — 600 миллионов рублей. Остальное — стоимость утерянного жилья. Такие цифры назвал глава края Александр Осипов. По его словам, от огня пострадали 17 населенных пунктов, полностью сгорели 125 домов. Многие потеряли не только крышу над головой, но и место работы. Речь идет о тех, для кого основной вид заработка — скотоводство. Из-за пожаров погибло 12 тысяч голов скота. Для региона это огромный ущерб. Сейчас составляются списки для выплаты компенсаций.Размеры компенсаций могут варьироваться от 10 до 100 тысяч рублей в случае ущерба имуществу и от 200 до 400 тысяч — если был причинен вред здоровью. Выплаты планируют завершить к 15 июня. Строительство нового жилья взамен уничтоженного огнем должно быть завершено к середине октября, до наступления холодов. Помощь людям должны оказать и страховые компании.Помощь людям — это сейчас, безусловно, первостепенная задача. Но для того, чтобы избежать потерь в будущем, необходимо кардинально решать проблему с пожарной безопасностью в регионе. А это требует гораздо больших средств. Администрация Забайкальского края признаёт: на 880 населенных пунктов сейчас приходится всего 111 лесопожарных частей. А техника, которая там есть, во многих случаях устарела на 70, а то и 90 процентов. При этом, по словам экспертов, проблема не только в недостатке финансирования, а в самом подходе к предупреждению пожаров.Пока проблема не решается. Из года в год Забайкальский край входит в пятерку самый пожароопасных регионов страны наряду с Хабаровским и Приморским, а также Амурской областью и Еврейской автономной областью.В 2018 году ущерб от лесных пожаров по всей стране составил почти 17 миллиардов рублей. Но по сравнению с 2017 годом он сократился на 8 с лишним миллиардов. Огромные суммы пришлись и на предыдущие годы.По сути, для всех стран, где леса занимают большую территорию, пожары становятся национальной проблемой. А для России борьба с ними носит особое значение и масштабы, ведь на ее территорию приходится 1/5 часть всех лесов мира.