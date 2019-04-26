Соревнования объединили более 30 спортсменов из Германии, Польши, Узбекистана и России

Соревнования объединили более 30 спортсменов из Германии, Польши, Узбекистана и РоссииМеждународный турнир по боксу «Кубок четырёх» прошел во Владимирской области с 19 по 21 апреля 2019 года.Соревнования объединили более 30 спортсменов из Германии, Польши, Узбекистана и России. Участников турнира поздравили директор департамента по физической культуре и спорту администрацаии Владимирской области Алексей Сипач и специальный гость соревнований российский боксёр, олимпийским чемпион, Заслуженный мастер спорта России Рахим Чахкиев. Он передал подарки от спонсоров и поучаствовал в фото- и автограф-сессиях.В первый день бои проводились во владимирском Арт-дворце. Второй соревновательный день состоялся в спортивном центре «Ока» в Муроме. Финальные бои были организованы в торгово-развлекательном центре «Ковров Молл» в городе Коврове.Турнир прошёл в формате «стенка на стенку» — участники боксировали с представителем каждой команды, а не на вылет.В командном зачёте победила команда России, которую представляла сборная Владимирской области. Второе и третье места завоевали команды Германии и Польши соответственно. На четвертом месте оказались спортсмены из Узбекистана.Отдельные спортсмены были отмечены в номинациях. Боксер из Польши Филип Шпакович был награжден «За волю к победе». Представитель команды из Узбекистана Фанат Кахрамонов - «За лучшую технику». «Лучшим боксёром» признан Кевин Шуманн из Германии. Специальные призы от ООО «КовровЛесПром» получили владимирец Рамазан Дадаев и ковровчанин АлександрКаретин.Организаторами международного турнира выступили департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области, Федерация бокса Владимирской области, и компания ООО «КовровЛесПром».В 2020 году международный турнир планируется провести в Польше.